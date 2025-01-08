Умер художник-постановщик Театра им. Вахтангова Владимир Круглов
Художник-постановщик Театра имени Е. Вахтангова Владимир Круглов умер на 67-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Круглов был заслуженным работником культуры, в Театре Вахтангова он проработал более 45 лет.
Место и время прощания объявят позднее, добавили в театре.
Художник начал работать на площадке в 1977 году, после того как окончил учебу в театральном художественно-техническом училище в Москве. С 1983 года Круглов занимал должность заведующего бутафорско-декоративным цехом театра. Он также был членом Ханзейской художественной академии в Германии.
В качестве художника он участвовал в выпуске спектаклей «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата», «Два часа в Париже с одним антрактом». Кроме того, Круглов выступал как самостоятельный постановщик и оформлял спектакли, выставки, концерты, работал на производстве телевизионных передач.
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