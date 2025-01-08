В аэропорту Новосибирска у иностранцев нашли 2 кг золота и серебра
В аэропорту Новосибирска у двух вахтовиков с зарубежным гражданством нашли около 2 кг золота и серебра, похищенных с прииска в Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Контрабанду полицейские нашли во время личного досмотра двоих пассажиров. Драгоценные металлы были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана, уточнила Волк.
«По предварительным оценкам, стоимость похищенного превысила 16 млн руб.», — написала официальный представитель МВД.
По словам Волк, мужчины приехали в Россию из одной из стран ближнего зарубежья. Оба работали на прииске в Иркутской области, где украли добытое золото и серебро.
По факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
Суд избрал для вахтовиков меру пресечения в виде заключения под стражу.
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