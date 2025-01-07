 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил своим советником уволенного летом 2024 года министра инфраструктуры страны Александра Кубракова. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Опыт работы вице-премьера, министра инфраструктуры и главы Укравтодора важен и поможет улучшить систему снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины», — говорится в посте.

Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова
Политика
Владимир Зеленский

В конце июня 2024 года газета Walt Street Journal писала об отставке двух украинских чиновников, среди которых был Кубраков, тогда занимавший пост вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Издание со ссылкой на американские и украинские источники сообщало, что увольнение отчасти связано с тем, что чиновники поддерживали тесные связи с западными партнерами.

За увольнение Кубракова в начале мая того же года проголосовала Верховная Рада. Сам экс-министр тогда заявил, что с ним никто не обсуждал отставку. «Страна.ua» писала, что об увольнении главы ведомства начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры. Он занимал свой пост с 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Рустем Умеров советник ВСУ Минобороны Украины
Материалы по теме
Зеленский назначил главой департамента контрразведки СБУ офицера из МВД
Политика
Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова
Политика
«Страна» узнала, что мешает отставке Буданова и Умерова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить ГренландиюПолитика, 00:24
Cерена, Роджер и любовный треугольник. Как фильм о теннисе покорил мирСпорт, 00:02
Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктурыПолитика, 07 янв, 23:58
Цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 годаОбщество, 07 янв, 23:39
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»Политика, 07 янв, 23:29
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 07 янв, 23:21
В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦКПолитика, 07 янв, 23:04
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенскоеСпорт, 07 янв, 22:54
Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI векеСпорт, 07 янв, 22:52
В МИД Турции заявили, что название Сирии в новой конституции не изменятПолитика, 07 янв, 22:39
Yle узнал об отправке около 10 кораблей НАТО в Балтийское мореПолитика, 07 янв, 22:28
В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРНОбщество, 07 янв, 22:23
Трамп отказался гарантировать отказ от попытки забрать Панамский каналПолитика, 07 янв, 22:10
Веретенников вошел в тренерский штаб клуба СлуцкогоСпорт, 07 янв, 21:35