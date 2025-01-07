Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктуры

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил своим советником уволенного летом 2024 года министра инфраструктуры страны Александра Кубракова. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Опыт работы вице-премьера, министра инфраструктуры и главы Укравтодора важен и поможет улучшить систему снабжения и логистики в Вооруженных Силах Украины», — говорится в посте.

В конце июня 2024 года газета Walt Street Journal писала об отставке двух украинских чиновников, среди которых был Кубраков, тогда занимавший пост вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Издание со ссылкой на американские и украинские источники сообщало, что увольнение отчасти связано с тем, что чиновники поддерживали тесные связи с западными партнерами.

За увольнение Кубракова в начале мая того же года проголосовала Верховная Рада. Сам экс-министр тогда заявил, что с ним никто не обсуждал отставку. «Страна.ua» писала, что об увольнении главы ведомства начали говорить после атак и впоследствии вывода из строя нескольких объектов энергетики, за укрепление которых отвечало Мининфраструктуры. Он занимал свой пост с 2022 года.