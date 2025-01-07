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Цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 года

В 2024 году цены на самые популярные подержанные модели часов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet упали до самого низкого уровня с 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую платформу для торговли часами Subdial.

По данным агентства, за прошлый год стоимость моделей Rolex снизилась примерно на 5%, на Patek — на 4%, а цены на Audemars Piguet упали примерно на 7,5%. При этом индекс Bloomberg Subdial Watch, который отслеживает цены на 50 наиболее продаваемых моделей, снизился почти на 6% за три года.

Резкий спад цен начался в апреле 2022 года на фоне замедления экономического роста и повышения процентных ставок, отмечает агентство.

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Фото:James Moy Photography/PA Images

В апреле 2024 года Bloomberg писал, что цены на часы Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet взлетели до беспрецедентного уровня в 2021 году и в начале 2022 года.

При этом, как отмечает агентство, цены на вторичном рынке резко упали. Очевидный спад в сфере часового ретейла был зафиксирован в ноябре 2023 года, когда швейцарский люксовый гигант Richemont, владеющий брендом Cartier, в отчете за первое полугодие сообщил о снижении продаж в Северной и Южной Америке на 3% и 17% соответственно. На тот период индекс Bloomberg Subdial Watch Index за два года снизился на 40%.

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