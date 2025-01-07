В США двое приговоренных к смерти отказались от смягчения наказания
Двое мужчин, приговоренных к смертной казни в США, потребовали отменить решение президента США Джо Байдена, которое поменяло бы приговор на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, сообщил телеканал ABC.
Заключенные в тюрьме в штате Индиана — Шеннон Агофски и Лен Дэвис — собираются отстаивать свою невиновность и считают, что смягчение приговора поставит их в невыгодное положение при апелляции.
Первый, Агофски, получил пожизненный срок в 1989-м по обвинению в убийстве президента банка из Оклахомы Дэна Шорта и краже $71 тыс. из организации. Также в 2001 году его обвинили в убийстве своего сокамерника Лютера Планта, а в 2004 году присяжные рекомендовали вынести ему смертный приговор.
53-летний мужчина заявил, что оспаривает «то, как ему было предъявлено обвинение в убийстве», а также попытается доказать свою невиновность в первоначальном деле.
Дэвис был офицером полиции в городе Новый Орлеан, штат Луизиана. Его дело было частью федерального расследования коррупции в правоохранительных органах мегаполиса. Дэвиса изначально приговорили к смерти за убийство Ким Гровс в 1994 году, которая подала на него жалобу, обвинив в избиении подростка в ее районе. По данным прокуратуры, для совершения преступления мужчина нанял наркоторговца. Даже после того, как федеральный апелляционный суд отменил первоначальный приговор, его восстановили в 2005 году.
60-летний Дэвис «всегда отстаивал свою невиновность и утверждал, что федеральный суд не имеет юрисдикции судить его за нарушение гражданских прав», — говорится в его заявлении.
И Дэвис, и Агофски просят судью назначить им соадвоката в их просьбах о запрете на смягчение наказания.
Все обвиняемые в США по федеральным преступлениям имеют конституционное право на адвоката в суде и право на апелляцию, независимо от того, идет ли речь о смертной казни, которая по своей сути является самой крайней мерой наказания по уголовному делу. Такие приговоры заслуживают самого высокого качества юридического представительства и судебного контроля, говорится в сообщении.
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