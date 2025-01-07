Президент UFC и соратник Трампа вошел в совет директоров Meta

В совет директоров корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) вошел президент UFC — спортивной организации, которая проводит бои по смешанным единоборствам — Дана Уайт. Об этом написал в своем Facebook (принадлежит компании Meta) глава корпорации Марк Цукерберг.

По его словам, именно Уайт превратил UFC в одно из самых быстрорастущих и популярных спортивных предприятий в мире. Цукерберг добавил, что восхищается главой UFC как предпринимателем.

55-летний Уайт — близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января, пишет Bloomberg.

Кроме президента UFC, членами совета директоров Meta стали инвестор и член консультативной группы корпорации Чарли Сонгхерcт и генеральный директор холдинга Exor, председатель правления автоконцерна Stellantis и компании по производству гоночных и спортивных автомобилей Ferrari Джон Элканн.

«Нас ждут огромные перспективы в сферах искусственного интеллекта, гаджетов и социальных сетей. Совет директоров поможет реализовать наше видение», — написал Цукерберг.

Республиканцы ранее критиковали Meta за скрытие контента, который мог бы нанести ущерб репутации Джо Байдена, в частности репортажи о его сыне Хантере. Трамп говорил, что Цукерберг был одним из людей, которые готовили против него заговор во время выборов 2020 года.

Однако в августе 2024 года республиканец рассказал в эфире Fox News, что Цукерберг позвонил ему, чтобы извиниться за ошибки. В конце ноября глава Meta обедал в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

На прошлой неделе, отмечает Bloomberg, Джоэла Каплана — «руководителя с глубокими связями с Республиканской партией» — назначили на должность руководителя по политике в Meta.