Туриста из России похитили в Грузии
Вооруженные мужчины в Грузии напали на пару из России, мужчину увезли в неизвестном направлении, а женщину избили и угрожали изнасиловать, сообщил грузинский телеканал Mtavari.
Подробности нападения российским журналистам рассказала сама потерпевшая. ЧП произошло на трассе Зугдиди — Местия. По данным телеграм-каналов SHOT и «Осторожно, Новости», пара из Москвы (их имена — Виктор и Алина) приехала в Грузию на новогодние праздники. С преступниками туристы впервые столкнулись, когда остановили свой автомобиль Skoda на обочине, чтобы сделать фотографию. В этот момент мимо проезжала белая Subaru. Ехавшие там двое мужчин предложили помощь, однако, россияне сказали, что она не требуется.
Потом они увидели эту же Subaru стоящей посреди дороги и сами предложили помощь. Двое мужчин сначала попросили насос, а затем потребовали отдать им мобильные телефоны. По данным SHOT, попытался защищаться с помощью ножа, но его силой завели за машину. После, по словам Алины, прозвучало два выстрела, и больше она своего спутника не видела.
Один из злоумышленников сел за руль Skoda, посадил Алину в машину и затем бросил автомобиль с потерпевшей на дороге. После этого женщина позвонила в экстренные службы. Виктора увезли на Subaru в неизвестном направлении.
По данным Mtavari, грузинская полиция уже обнаружила искомый автомобиль со следами крови внутри. Возбуждено дело по статье «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».
Сейчас в районе села Накра, где преступники оставили свой Subaru, продолжается поисковая операция, мобилизован спецназ, уточняет «Осторожно, новости».
По словам Алины, в полиции есть ориентировка на одного из нападавших. Когда она опознала его по фотографии, полицейские сообщили, что он уже некоторое время числился в розыске.
РБК направил запрос в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
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