Минобороны заявило об избавлении Донецка от артиллерийских обстрелов ВСУ
Министерство обороны России в сообщении о взятии города Курахово в южной части Донбасса рассказало о стратегическом значении этого населенного пункта.
Как отметили в военном ведомстве, установление контроля над этим важным логистическим узлом «существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР».
До начала боев в этом районе обстрелы велись в том числе из Курахово, которое расположено примерно в 35 километрах от западных окраин Донецка. Это максимальная дальность стрельбы для ствольной артиллерии, которая есть в распоряжении украинской армии.
В Минобороны также рассказали, что после занятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Других городов к западу от этого населенного пункта в ДНР нет.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов