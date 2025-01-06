Минобороны заявило об избавлении Донецка от артиллерийских обстрелов ВСУ

Фото: Минобороны России

Министерство обороны России в сообщении о взятии города Курахово в южной части Донбасса рассказало о стратегическом значении этого населенного пункта.

Как отметили в военном ведомстве, установление контроля над этим важным логистическим узлом «существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР».

До начала боев в этом районе обстрелы велись в том числе из Курахово, которое расположено примерно в 35 километрах от западных окраин Донецка. Это максимальная дальность стрельбы для ствольной артиллерии, которая есть в распоряжении украинской армии.

В Минобороны также рассказали, что после занятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Других городов к западу от этого населенного пункта в ДНР нет.