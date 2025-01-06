 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об избавлении Донецка от артиллерийских обстрелов ВСУ

Минобороны заявило, что лишило ВСУ возможности обстреливать Донецк из артиллерии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Министерство обороны России в сообщении о взятии города Курахово в южной части Донбасса рассказало о стратегическом значении этого населенного пункта.

Как отметили в военном ведомстве, установление контроля над этим важным логистическим узлом «существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР».

До начала боев в этом районе обстрелы велись в том числе из Курахово, которое расположено примерно в 35 километрах от западных окраин Донецка. Это максимальная дальность стрельбы для ствольной артиллерии, которая есть в распоряжении украинской армии.

В Минобороны также рассказали, что после занятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Других городов к западу от этого населенного пункта в ДНР нет.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву

Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Курахово Донецк
Материалы по теме
Российские войска полностью заняли город Курахово
Политика
NYT увидела угрозу «промышленному сердцу» Украины из-за потери Курахово
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизацииНедвижимость, 12:01
Как ученые доказывают вред ультрапереработанных продуктов — The EconomistPro, 12:01
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:49
ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложниковПолитика, 11:34
«Прочитал, но ничего не понял». Как перестать читать бизнес-книги впустуюPro, 11:31
Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство БожиеОбщество, 11:22
Манипулируй и побеждай: как изменить все, что угодноPro, 11:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с конца декабряИнвестиции, 10:58
Мужчина получил ранение при атаке машины дроном в Белгородской областиПолитика, 10:49
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе10:49
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:49
Спрос на трансграничные расчеты увеличился на 34% в 2024 годуОтрасли, 10:46
Минобороны заявило об избавлении Донецка от артиллерийских обстрелов ВСУПолитика, 10:45
Reuters узнал о последнем санкционном ударе Байдена по танкерам РоссииПолитика, 10:34