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Первый город в США ввел плату за поездки в центр

Нью-Йорк стал первым городом в США c платным въездом в центр в час-пик
В прошлом году Нью-Йорк признали самым перегруженным городом мира
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик, передает Financial Times.

Плата составит $9. В менее загруженные часы сумма снизится до $2,25 для водителей, въезжающих в Манхэттен с 21:00 до 5:00 по будням и с 21:00 по 09:00 по выходным. Водители небольших грузовиков будут платить $14,40 в час-пик, водители более крупных автомобилей — $21,60.

Ожидается, что схема позволит сократить количество автомобилей, въезжающих в центр города, примерно на 10%, а также поможет собрать $15 млрд на развитие общественного транспорта в Нью-Йорке.

По словам председателя и генерального директора городского транспортного управления (MTA) Янно Либера, план готовился на протяжении пяти лет.

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Адвокаты штата Нью-Джерси предпринимали попытку предотвратить введение тарифа на проезд, подав ходатайство на судебный запрет, однако после слушаний судья отклонил его.

Будущее введенной схемы на оплату проезда остается неопределенным. Республиканцы призывают избранного президента Дональда Трампа отозвать федеральное одобрение программы.

В прошлом году Нью-Йорк был признан самым перегруженным городом мира по версии платформы мониторинга дорожного движения Inrix. По информации платформы, в среднем автомобилисты застревают в пробках на 101 час в год, а местная экономика получает ущерб в размере $9,1 млрд.

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Нью-Йорк тарифы плата за проезд
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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