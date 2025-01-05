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В Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской

В петербургской рюмочной «Фонтанка 69» отменили концерты пианистки Полины Осетинской, сообщили в телеграм-канале заведения.

«По независящим ни от нас, ни от Полины Осетинской обстоятельствам, запланированный на 5, 6 и 8 января фестиваль «Рождественские встречи с Полиной Осетинской» не состоится», — сказано в сообщении.

В своих социальных сетях музыкантка не комментировала ситуацию.

Осетинская должна была играть произведения Баха, Дебюсси и Десятникова.

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Фото:base-club.com

Полина Осетинская — советская и российская пианистка, дающая концерты в России и за рубежом.

В 2022 году пианистка высказалась против проведения военной операции России на Украине. Она рассказывала New York Times, что некоторые концерты в российских городах были отменены или прерваны, несколько договоров с работой за границей также аннулировали.

Осетинская родилась в Москве в 1975 году, училась в музыкальной школе при Московской консерватории им. Чайковского. В 1998 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2001 году Осетинская стала лауреатом премии «Триумф».

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Санкт-Петербург отмена концертов Полина Осетинская
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