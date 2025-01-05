В Китае из-за пожара на рынке погибли восемь человек. Видео
На овощном рынке в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй произошел пожар, восемь человек погибли и еще 15 получили травмы, передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Пожар произошел утром накануне, его оперативно потушили. Причины ЧП выясняются.
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