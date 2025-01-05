Послуживший моделью для Осла из «Шрека» ослик умер в возрасте 30 лет

Ослик Перри, послуживший моделью для Осла из серии мультфильмов «Шрек» умер в США в возрасте 30 лет после болезни. Об этом сообщает американский проект Barron Park Donkey Project, который ухаживает за ослами в городе Пало-Альто в штате Калифорния.

«За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря <...> своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — написала организация на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Животное болело ламинитом — воспалением чувствительной мягкой ткани (ламины), расположенной между копытным рогом и копытной костью. В последние недели ухаживающие за осликом люди провели много часов с ним на пастбище.

Одна из попечительниц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что Перри пришлось усыпить из-за мучительной боли, которую он испытывал. По ее словам, персонал перепробовал множество способов облегчить ее, в том числе иглоукалывание, лазерную терапию и массаж, но в начале этой недели стало ясно, что его состояние не улучшается.

Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы, первая часть которой вышла в 2001 году. Мультфильм собрал в мировом прокате $487 млн и спас киностудию DreamWorks Animation от кризиса.

В 2010-м Шрек получил звезду на голливудской «Аллее славы». В 2020 году мультфильм включили в реестр значимых фильмов США. В 2024 году студия анонсировала продолжение истории.