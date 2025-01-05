 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Послуживший моделью для Осла из «Шрека» ослик умер в возрасте 30 лет

В США умер послуживший моделью для персонажа из мультфильма «Шрек» ослик Перри

Ослик Перри, послуживший моделью для Осла из серии мультфильмов «Шрек» умер в США в возрасте 30 лет после болезни. Об этом сообщает американский проект Barron Park Donkey Project, который ухаживает за ослами в городе Пало-Альто в штате Калифорния.

«За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря <...> своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — написала организация на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Животное болело ламинитом — воспалением чувствительной мягкой ткани (ламины), расположенной между копытным рогом и копытной костью. В последние недели ухаживающие за осликом люди провели много часов с ним на пастбище.

Одна из попечительниц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что Перри пришлось усыпить из-за мучительной боли, которую он испытывал. По ее словам, персонал перепробовал множество способов облегчить ее, в том числе иглоукалывание, лазерную терапию и массаж, но в начале этой недели стало ясно, что его состояние не улучшается.

«Шрека» и «Заводной апельсин» включили в реестр значимых фильмов США
Общество
Шрек

Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы, первая часть которой вышла в 2001 году. Мультфильм собрал в мировом прокате $487 млн и спас киностудию DreamWorks Animation от кризиса.

В 2010-м Шрек получил звезду на голливудской «Аллее славы». В 2020 году мультфильм включили в реестр значимых фильмов США. В 2024 году студия анонсировала продолжение истории.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Шрек животные мультфильм
Материалы по теме
Инвесторам в США предложили вложиться в музыку из «Шрека»
Финансы
«Шрека» и «Заводной апельсин» включили в реестр значимых фильмов США
Общество
WSJ узнала о планах покупки выпустившей «Шрека» и «Мадагаскар» студии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Полтаве на Украине прогремел взрывПолитика, 05:23
Силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотниковПолитика, 04:47
The Times сообщила о планах Стармера убедить Трампа помогать УкраинеПолитика, 04:35
В ВСУ заявили о нехватке ресурсов для борьбы с Россией без помощи ЗападаПолитика, 04:23
Послуживший моделью для Осла из «Шрека» ослик умер в возрасте 30 летОбщество, 03:56
Слюсарь сообщил о повреждениях в Таганроге после атаки дроновПолитика, 03:26
В подконтрольной Киеву части Запорожья применили газ к закрывшимся в ТЦКПолитика, 03:05
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Раде сообщили о смерти мужчины после попытки насильственной мобилизацииПолитика, 02:53
Метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде в СШАОбщество, 02:46
СК обвинил украинскую армию в атаке машины с российскими журналистамиПолитика, 02:29
Росатом подаст в суд на Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»Политика, 02:25
Силы ПВО уничтожили беспилотники над Ростовской областьюПолитика, 02:04
В Греции заявили о возможности обойтись без российского газаПолитика, 02:02
В Таганроге объявили угрозу атаки дроновПолитика, 01:51