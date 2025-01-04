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Военная операция на Украине ,  
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В Узбекистане мужчина получил четыре года за участие в боях на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Фото: Сергей Ковалев / Global Look Press

Анджианский областной суд приговорил 39-летнего жителя Узбекистана к лишению свободы на четыре года и два месяца за участие в специальной операции на Украине на стороне Вооруженных сил России. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на решение суда.

Мужчину признали виновным в наемничестве, поступлении и вербовке на военную службу иностранных государств.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание гражданина Узбекистана, а также отсутствие у него судимости и наличие трех детей, уточняется в материалах дела. Свои действия подсудимый объяснил тяжелым материальным положением, а также тем, что он — единственный кормилец в семье.

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По данным суда, в апреле 2023 года житель Анджиана приехал в Россию на заработки. Решив принять участие в специальной военной операции, он заключил контракт с Минобороны России и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам о своем участии в спецоперации.

В ноябре в Узбекистане мужчина получил пять лет лишения свободы также за участие в военной операции. Осужденный приехал в Россию на заработки в мае 2023 года, позднее он заключил контракт с Минобороны страны на один год. В феврале его отправили в зону военной операции, где он был ранен. После этого мужчина вернулся на родину. Мужчина признал вину и раскаялся.

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