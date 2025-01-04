В ТЦ «Мега Химки» эвакуировали посетителей
В торговом центре «Мега Химки» прошла эвакуация посетителей, сообщили РБК в контактном центре «Мега».
«Была эвакуация, примерно 2-3 часа магазин будет закрыт, причина эвакуации выясняется», — сообщил сотрудник ТЦ.
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