Полиция Дании расследует появление 20 дронов под Копенгагеном

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Датская полиция расследует появление многочисленных дронов над портом Кёге вблизи Копенгагена, сообщил Associated Press.

Местная полиция заявила, что обнаружила четыре больших дрона над пристанью, когда прибыла на место. Полицию вызвал свидетель, который утверждал, что видел около 20 дронов, которые затем скрылись на большой скорости, передает агентство.

В полиции заявили, что пытаются определить общее количество дронов и их принадлежность, поскольку на момент их появления не выдавалось разрешения на полеты дронов в этом районе.

Агентство добавило, что полиция расследует и другие случаи обнаружения дронов на фоне проблем безопасности, связанных с «российскими гибридными атаками».