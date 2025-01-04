Аэропорт Дамаска возобновит прием международных рейсов 7 января
Аэропорт в Дамаске возобновит прием и отправку международных рейсов 7 января. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби, передает агентство SANA.
«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года», — сказал ас-Слейби. Он добавил, что новые сирийские власти занимаются подготовкой аэропортов Дамаска и Алеппо к полноценной работе.
Аэропорт в столице Сирии прекратил работу 8 декабря, когда сирийские повстанцы заняли Дамаск и свергли Башара Асада.
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