Аэропорт Дамаска возобновит прием международных рейсов 7 января

Международный аэропорт Дамаск, Сирия (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Аэропорт в Дамаске возобновит прием и отправку международных рейсов 7 января. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби, передает агентство SANA.

«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года», — сказал ас-Слейби. Он добавил, что новые сирийские власти занимаются подготовкой аэропортов Дамаска и Алеппо к полноценной работе.

Аэропорт в столице Сирии прекратил работу 8 декабря, когда сирийские повстанцы заняли Дамаск и свергли Башара Асада.