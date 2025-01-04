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Падение режима Асада ,  
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Аэропорт Дамаска возобновит прием международных рейсов 7 января

Сюжет
Падение режима Асада
Международный аэропорт Дамаск, Сирия
Международный аэропорт Дамаск, Сирия (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Аэропорт в Дамаске возобновит прием и отправку международных рейсов 7 января. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби, передает агентство SANA.

«Мы объявляем о начале приема международных рейсов в аэропорту Дамаска с 7 января 2025 года», — сказал ас-Слейби. Он добавил, что новые сирийские власти занимаются подготовкой аэропортов Дамаска и Алеппо к полноценной работе.

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Фото:Леонид Фаерберг / Global Look Press

Аэропорт в столице Сирии прекратил работу 8 декабря, когда сирийские повстанцы заняли Дамаск и свергли Башара Асада.

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Сирия Дамаск аэропорты международные рейсы
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