Повторный пожар произошел на склоне горы в Кабардино-Балкарии

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На склоне в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за ветра произошло повторное возгорание сухой травы на месте тлеющих участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Ведомство сообщает, что для ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 17 человек и 3 единицы техники, а также 10 человек от Эльбрусского лесничества.

По состоянию на 12:40 пожар полностью ликвидирован, сообщили в ведомстве.

Пожар на склоне горы близ города Тырныауз произошел днем ранее, загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила 10 тыс. квадратов. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.