Трамп выбрал журналистку Fox News новым представителем Госдепа

Тэмми Брюс (Фото: Zuma / ТАСС)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры журналистки Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря Марко Рубио в качестве представителя Госдепартамента», — написал Трамп.

До 3 января Брюс работала корреспондентом Fox News. По словам Трампа, Брюс — уважаемый политический аналитик, поскольку «своими глазами видела ложь и мошенничество левых радикалов» и более двух десятилетий «доносила правду до американского народа».

«Я знаю, что она привнесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух в свою новую должность представителя Госдепартамента», — добавил избранный президент.

Накануне Трамп выдвинул кандидатуру бывшего главы российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на должность посла США в Эстонии. Избранный президент отметил, что Пипко родился и вырос в Эстонии.

В ноябре политик выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. По словам Трампа, на его решение повлияла книга телеведущего «Война с нашими воинами», в которой «раскрывается леворадикальное предательство наших воинов и то, как мы должны вернуть наших военных к меритократии, смертоносности, подотчетности и совершенству».