Трамп выбрал журналистку Fox News новым представителем Госдепа
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры журналистки Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря Марко Рубио в качестве представителя Госдепартамента», — написал Трамп.
До 3 января Брюс работала корреспондентом Fox News. По словам Трампа, Брюс — уважаемый политический аналитик, поскольку «своими глазами видела ложь и мошенничество левых радикалов» и более двух десятилетий «доносила правду до американского народа».
«Я знаю, что она привнесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух в свою новую должность представителя Госдепартамента», — добавил избранный президент.
Накануне Трамп выдвинул кандидатуру бывшего главы российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на должность посла США в Эстонии. Избранный президент отметил, что Пипко родился и вырос в Эстонии.
В ноябре политик выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. По словам Трампа, на его решение повлияла книга телеведущего «Война с нашими воинами», в которой «раскрывается леворадикальное предательство наших воинов и то, как мы должны вернуть наших военных к меритократии, смертоносности, подотчетности и совершенству».
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