В Аргентине задержали официанта по делу о смерти Лиама Пейна
Аргентинская полиция задержала Брайана Пайса, одного из двух обвиняемых по делу о смерти экс-солиста британской группы One Direction Лиама Пейна, который упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе 17 октября 2024 года. Об этом сообщает La Nación.
Пайс — официант, с которым Пейн познакомился в ресторане Пуэрто-Мадеро незадолго до смерти, пишет издание.
Суд обвинил Пайса в продаже музыканту наркотиков и постановил заключить его под стражу.
Пейн был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса. Ему был 31 год. Полицейские приехали в отель после жалоб менеджера на «агрессивного мужчину», который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Изначально аргентинская прокуратура предъявила обвинения трем лицам по делу о смерти Пейна.
Артист отправился в Аргентину на концерт своего бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.
Известность Пейну принесло участие в британской группе One Direction. В нее он попал после выступлений на шоу The X-Factor. В бойз-бенд также входили Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик. Группа распалась в 2016 году, после Пейн начал выступать сольно.
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