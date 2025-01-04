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Политика ,  
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Вице-канцлер заявил об отсутствии роста экономики Германии с 2018 года

Вице-канцлер Хабек заявил об отсутствии роста экономики Германии с 2018 года

В Германии не было реального экономического роста с 2018 года, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии, а также кандидат в канцлеры от партии «Зеленые» Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

«В настоящее время экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого в проблемах, нерешаемых годами: нехватке квалифицированных кадров, переизбытке бюрократии, низких инвестициях», — отметил он.

Отвечая на вопрос об ошибках в экономической политике, Хабек рассказал о ситуации в немецкой экономике в 2022 году, исследования указывали на рост инфляции и повышение процентных ставок. «Но правительство предпринимало лишь мелкие шажки и действовало, руководствуясь догмой рестрикционной фискальной политики», — сказал вице-канцлер.

Хабек также посетовал, что замена поставок российского газа обошлась Германии дорого. «Как экономика, которая долгое время слишком мало делала для энергетического перехода, мы боремся с тем, что на международном уровне сейчас существует жесткая конкуренция именно в области зеленых технологий», — сообщил министр.

Bloomberg рассказал о приближении экономики Германии к «точке невозврата»
Экономика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В середине декабря Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщил, что немецкая экономика приближается к «точке невозврата». Экономика Германии уже пять лет находится в состоянии стагнации, и власти не могут изменить положение дел: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть, если бы сохранилась тенденция роста, существовавшая до пандемии коронавируса, подсчитало агентство.

По данным издания, падение ВВП в первую очередь связано с энергетическим кризисом и ситуацией с экспортом. По его оценке, большую часть дефицита будет трудно покрыть из-за таких потрясений, как потеря дешевых энергоносителей из России и неспособности ключевых игроков автомобильного рынка — Volkswagen и Mercedes-Benz Group — догнать китайских автопроизводителей.

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