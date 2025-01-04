Умерла создательница сериала «Паровозик Томас» Бритт Эллкрофт
Британский продюсер, режиссер и сценарист, создавшая телесериал «Томас и его друзья» по мотивам цикла книг The Railway Series, Бритт Эллкрофт умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.
Эллкрофт адаптировала книги под сериал, премьера которого состоялась в 1984 году под названием «Паровозик Томас и его друзья». В итоге вышло более 20 сезонов, был снят отдельный фильм, созданы тематические парки, а «Паровозик Томас» стал одним из самых узнаваемых детских брендов. Сам телесериал стал франшизой, которая с 2003 года именуется «Томас и его друзья».
Эллкрофт родилась 14 декабря 1943 года в Западном Суссексе в Великобритании, а затем переехала в Лондон. Когда ей было 16 лет, она заинтересовалась театром. В начале 1970-х Эллкрофт перешла на Southern Television, а затем основала собственную компанию Britt Allcroft Productions. В конце 1970-х ее наняли для съемок короткого документального фильма о британских паровозах. Тогда она и вспомнила о книгах из детства.
Читайте РБК в Telegram.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов