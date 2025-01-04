В Польше начали расследование против экс-министра из-за заправщиков

В Польше начали расследование против экс-министра обороны по делу об измене

Национальная прокуратура Польши начала расследование по делу о «дипломатической измене» против бывшего министра обороны страны Антония Мацеревича (2015–2018) за выход из программы по закупке самолетов-заправщиков в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что Мацеревич также нанес ущерб Польше в размере более €473 тыс., которые были потрачены при подготовке к присоединению к программе по закупке самолетов.

В польском Уголовном кодексе есть ст. 129 о дипломатической измене. Она предусматривает от одного до десяти лет лишения свободы за нанесение вреда от решения уполномоченного действовать от имени Республики Польша в отношениях с иностранным правительством или организацией.

Расследование начато после поступления в прокуратуру 28 ноября 2024 года заявления главы Службы военной контрразведки Польши и председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния генерала Ярослава Строжика о подозрении в совершении «дипломатической измены» Мацеревичем, добавили в ведомстве.

Ранее Строжик назвал решение Мацеревича «безосновательным, необдуманным, недальновидным, неоправданным» и, вероятно, продиктованным личной неприязнью к европейским коллегам.

Мацеревич отверг претензии и заявил, что ничего не боится. «Дипломатическое предательство заключалось в том, что благодаря моей политике на посту министра национальной обороны мы впервые в истории Польши заключили союз с США, гарантирующий присутствие американской армии в Польше», — добавил он.

Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) — программа сотрудничества НАТО в сфере авиации, заключающаяся в приобретении самолетов-заправщиков Airbus 330-200. Программа была запущена в 2016 году после подписания меморандума о взаимопонимании между Нидерландами и Люксембургом. В последующие годы к ней присоединились другие европейские государства, в том числе Бельгия, Германия, Норвегия и Чехия. Переговоры о присоединении к программе велись также и с Польшей.