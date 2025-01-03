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В Белоруссии нашли способ получения естественных клеток-киллеров

В Белоруссии зарегистрировали противоопухолевый продукт на клетках-киллерах
Фото: SuperStock / Global Look Press
Фото: SuperStock / Global Look Press

В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый продукт на основе естественных клеток-киллеров. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

Продукт разработали специалисты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (РНПЦ ДОГИ).

Естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами. Они уничтожают инфицированные клетки, а также принимают участие в работе противоопухолевого иммунитета.

Продукты на основе таких клеток создаются для оказания помощи в дополнение к традиционным методам лечения онкозаболеваний. Они позволяют снизить токсичность химиотерапии и повышают ее эффективность.

Клинический продукт используется в терапии рака крови (лейкоза). По данным издания, РНПЦ ДОГИ с 2019 года провел иммунотерапию с применением естественных киллеров 28 пациентам.

В группе пациентов с первичным острым миелоидным лейкозом трехлетняя бессобытийная выживаемость составила 91%, тогда как без применения иммунотерапии не более 80%. Для пациентов с рефрактерными формами миелолейкоза введение клеток-киллеров в половине случаев позволило достичь ремиссии и выполнить трансплантацию стволовых клеток. Ни в одном из наблюдений не было зафиксировано явлений токсичности и аллергических реакций, отмечает издание.

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