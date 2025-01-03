В Белоруссии нашли способ получения естественных клеток-киллеров

Фото: SuperStock / Global Look Press

В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый продукт на основе естественных клеток-киллеров. Об этом сообщает издание «Медицинский вестник».

Продукт разработали специалисты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (РНПЦ ДОГИ).

Естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами. Они уничтожают инфицированные клетки, а также принимают участие в работе противоопухолевого иммунитета. Продукты на основе таких клеток создаются для оказания помощи в дополнение к традиционным методам лечения онкозаболеваний. Они позволяют снизить токсичность химиотерапии и повышают ее эффективность.

Клинический продукт используется в терапии рака крови (лейкоза). По данным издания, РНПЦ ДОГИ с 2019 года провел иммунотерапию с применением естественных киллеров 28 пациентам.

В группе пациентов с первичным острым миелоидным лейкозом трехлетняя бессобытийная выживаемость составила 91%, тогда как без применения иммунотерапии не более 80%. Для пациентов с рефрактерными формами миелолейкоза введение клеток-киллеров в половине случаев позволило достичь ремиссии и выполнить трансплантацию стволовых клеток. Ни в одном из наблюдений не было зафиксировано явлений токсичности и аллергических реакций, отмечает издание.

В июне 2024 года директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что в России разработали вакцину от рака и уже доказали ее эффективность на мышах.

Президент России Владимир Путин назвал это прорывом. Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн заявил, что российский препарат для лечения рака будет обходиться государству в 300 тыс. руб., при этом пациенты смогут воспользоваться им бесплатно.