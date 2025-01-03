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Политика ,  
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Польша отозвала приглашение посла Венгрии на церемонию в Варшаве

Польша решила не звать посла Венгрии на концерт по случаю председательства в ЕС
Иштван Ийдярто
Иштван Ийдярто (Фото: Serhiy Hudak / Ukrinform / Zuma / ТАСС)

Польша назвала нежелательным присутствие посла Венгрии на принятии Польшей председательства в Совете ЕС. Об этом сообщает издание Onet.

По его информации, глава МИД Польши Радослав Сикорский направил ноту Будапешту, в которой говорится, что участие самого высокопоставленного венгерского дипломата в мероприятии не планируется. По данным издания, Венгрия может отправить вместо посла Иштвана Ийдярто кого-то более низкого ранга, но пока неизвестно, воспользуется ли она этим правом.

Польша выразила недовольство убежищем ее экс-чиновнику в Венгрии
Политика
Марчин&nbsp;Романовский

Посол изначально был приглашен на мероприятие несколько недель назад и подтвердил свое присутствие, но отношения дипломатов изменились после католического Рождества, говорится в публикации Onet.

Причиной разлада в отношениях стало получение политического убежища в Венгрии бывшим замминистра юстиции Польши Марчином Романовским. 9 декабря суд в Варшаве постановил, что Романовский должен быть заключен под стражу на три месяца по результатам расследований хищений в Министерстве юстиции. 12 декабря прокурор, ведущий расследование, выдал ордер на арест политика. 19 декабря Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест политика, и в этот же день Романовский объявил о получении убежища в Венгрии.

20 декабря Радослав Сикорский заявил, что предоставление Венгрией убежища беглому министру расценивается Польшей как «акт вражды» по отношению к Польше и к принципам Европейского союза.

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