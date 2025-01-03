ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР Украины
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Запорожской области агента Главного управления разведки (ГУР) Украины, готовившего теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Запорожской области.
Мужчина разыскивался за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов. В ходе расследования сотрудники ФСБ узнали о местонахождении завербованного ГУР агента и прибыли к частному дому, где он находился. В столкновении с агентом завязалась перестрелка, в которой он был убит.
По информации ФСБ, мужчина подготовил взрывное устройство для совершения теракта на территории Запорожской области. В доме и на его территории были обнаружены пистолет, схожий с пистолетом системы Макарова, спусковой рычаг гранаты и самодельное взрывное устройство.
В ноябре 2024 года ФСБ сообщала о срыве операции ГУР по угону вертолета Ми-8, оснащенного оборудованием, способным подавлять радары. Украинская разведка пыталась завербовать пилота, но контрразведка сработала на опережение.
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