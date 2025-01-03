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На деревню в Кении упал космический мусор

На деревню в Кении упал космический мусор
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В Кении упал космический мусор, который, предположительно, является частью ракеты-носителя, сообщила газета The New York Times. Кенийский телеканал Citizen TV опубликовал видео.

Газета уточнила, что металлическое кольцо диаметром около трех м и весом в районе 498 кг упало с неба и разбилось. Никто из местных жителей округа Макуэни, расположенного к юго-востоку от столицы Кении Найроби, не пострадал, однако событие испугало их.

Кенийское космическое агентство заявило, что это разделительное кольцо от ракеты-носителя — космический мусор, результат шестидесятилетнего освоения космоса. «Такие объекты обычно сгорают при входе в атмосферу Земли или падают на незанятые территории, например, в океаны», — заявили в космическом агентстве, назвав этот инцидент «единичным случаем».

Вместе с тем, частота таких случаев растет. Это связано с увеличением количества мусора на орбите вокруг Земли, пишет NYT.

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