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Общество ,  
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Роскачество напомнило о невозвратных подарках

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Некоторые вещи, купленные в подарок, нельзя вернуть в магазин, даже если они не подошли. О невозвратных товарах в ведомстве рассказали «РИА Новости».

Причины возврата могут быть разнообразными: неправильный размер, не тот цвет, дубликат, фасон, комплектация и прочие недостатки, которые могут привести к недовольству новогодними подарками.

«Важно знать, что есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак)», — сообщили там.

Среди невозвратных товаров: продукты, бытовая техника, электроника, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животные и растения. Книги, автомобили и мотовелотовары, мебель можно вернуть только в случае обнаружения в них недостатка.

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Фото:Shutterstock

Если новогодний подарок можно вернуть, то сделать это следует в срок от 14 до 30 дней для разных категорий товаров. Сам подарок должен быть неиспользованным и находиться в том виде, в котором был куплен. В Роскачестве советуют обращаться в магазин для возврата, но при этом желательно заранее знать возвратную политику магазина.

Товары, купленные на маркетплейсах, вернуть можно куда проще. Это связано с тем, что продавец не состоянии дистанционно по закону предоставить покупателю исчерпывающую и корректную информацию о товаре.

В Роскачестве напомнили, что вернуть товар, приобретенный в интернет-магазине, можно в течение семи дней. Если же информация о правилах и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме при доставке, срок возврата увеличивается до трех месяцев, даже если товар относится к категории невозвратных. Изначально у покупателя есть право на обмен товара. Если необходимого товара нет в наличии, потребитель вправе требовать возврата денежных средств.

Ранее РБК Life рассказал о 15 бюджетных подарках для девушки на новый год. В список вошли косметика, наборы для творчества, книги, статуэтки, подписки на онлайн-кинотеатр, украшения, гидромассажные ванночки для ног, беспроводные наушники, аромабоксы и электровафельницы.

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