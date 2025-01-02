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В машину и в подъезд: в Подольске во дворе салют запустили во все стороны

Появились кадры запуска фейерверка в Подольске в машину и в дом

В машину и в подъезд: в Подольске во дворе салют запустили во все стороны
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В Московской области в городе Подольск в новогоднюю ночь жители запустили фейерверк. Однако его выстрелы начали разлетаться по всему двору — в машину, деревья и подъезд многоэтажного дома.

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Подольск фейерверк салют Московская область
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