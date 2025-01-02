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Силуанов подарил мальчику на Новый год барабаны и сыграл на них

Силуанов подарил мальчику на Новый год барабаны и сыграл на них
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Министр финансов Антон Силуанов подарил на Новый год мальчику Артему из Оренбургской области барабанную установку. Такое пожелание Артем оставил на «Елке желаний».

Во время вручения подарка Силуанов также сыграл на барабанах небольшую партию.

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