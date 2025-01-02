Аниматоры добились выплаты через суд после корпоратива
Аниматоры, которые занимались детьми на новогоднем корпоративе сотрудников крупного бизнес-центра, смогли через суд добиться полной выплаты гонорара за работу, сообщает «РИА Новости».
Корпоратив проходил четыре дня в отеле «Рэдиссон Завидово». Для того чтобы на это время занять детей, наняли аниматоров из эвент-агентства.
По условиям договора они должны были устроить развлекательную программу для детей от 3 до 14 лет. Шестеро аниматоров должны были провести различные активности и мастер-классы для детей, подвижные игры на улице с участием детей и родителей, подготовку и репетицию творческого номера для выступления детей на гала-ужине (по возможности), а также сеансы настольных игр.
Официально договор не заключали. Условия обговорили только в переписке в мессенджере. Аниматорам заплатили аванс, а остальную сумму должны были отдать после корпоратива. Однако гонорар оказался значительно меньше обещанного, поэтому они обратились в суд.
Ответчик со стороны организаторов корпоратива заявил, что сумма стала меньше из-за штрафа за непроведенный капустник, а также за отсутствие реквизита для игр. По информации «РИА Новости» ответчик сказал в суде, что «детей не занимали, им было скучно, из-за чего они уходили», «дети постоянно прибегали к родителям, из-за чего от родителей поступали жалобы».
Суд отметил, что в переписке не было ни слова о возможных штрафах, такого не было в условиях. Также на суде показали запись проведенного капустника, а еще на видео было видно и наличие реквизита. Поэтому суд полностью удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить все обещанные деньги аниматорам.
Ранее РБК Life со ссылкой на исследование «Работа.ру» сообщил, что каждая третья компания из опрошенных планирует проводить новогодний корпоратив. А половина из них потратит на корпоративы более 500 тыс. рублей.
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