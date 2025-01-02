В подконтрольной ВСУ части Запорожья заявили о повреждении инфраструктуры
На находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Запорожской области зафиксировали повреждения инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.
Руководитель администрации не уточнил, какие именно объекты были разрушены. По его словам, всего поступило 11 таких сообщений.
В ночь на 2 января в некоторых населенных пунктах региона прозвучали взрывы, добавил Федоров.
1 января в 22:40 мск в подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу, сигнал действовал почти пять часов. В 3:32 мск сирену снова включили, об отбое тревоги Федоров написал через час.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Запорожская область вошла в состав России после референдума, который проводился в 2022 году. Сейчас под контролем России находится около 70% территории Запорожской области. При этом областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины.
19 декабря Федоров написал, что на подконтрольной ВСУ части Запорожья были разрушены несколько объектов инфраструктуры. По его словам, за сутки в регионе прогремели 358 взрывов. Количество поврежденных объектов, а также о какой инфраструктуре идет речь, Федоров тогда не уточнил.
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