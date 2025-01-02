В Париже умерла известная пластическими операциями Джоселин Вильденштейн
В Париже умерла известная своими пластическими операциями светская львица Джоселин Вильденштейн, передают France24 и Daily Mail.
84-летняя Вильденштейн скончалась в номере парижского отеля вечером 31 декабря, сообщил дизайнер Ллойд Кляйн, с которым она состояла в отношениях.
По словам Кляйна, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По данным Daily Mail, женщина умерла из-за легочной эмболии.
Вильденштейн была известна в интернете как «женщина-кошка» из-за своего пристрастия к пластическим операциям. Она родилась в Швейцарии. В конце 70-х Вильденштейн переехала в США и вышла замуж за американского бизнесмена Алека Вильденштейна.
В середине 1980-х она начала экспериментировать с внешностью и решилась на ряд операций, чтобы сделать себя похожей на львицу. В ходе развода с супругом Вильденштейн получила $2,5 млрд с запретом расходовать средства на пластическую хирургию.
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