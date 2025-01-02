 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Париже умерла известная пластическими операциями Джоселин Вильденштейн

В Париже умерла известная своими пластическими операциями светская львица Джоселин Вильденштейн, передают France24 и Daily Mail.

84-летняя Вильденштейн скончалась в номере парижского отеля вечером 31 декабря, сообщил дизайнер Ллойд Кляйн, с которым она состояла в отношениях.

По словам Кляйна, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По данным Daily Mail, женщина умерла из-за легочной эмболии.

В Москве девушку госпитализировали после пластической операции
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Вильденштейн была известна в интернете как «женщина-кошка» из-за своего пристрастия к пластическим операциям. Она родилась в Швейцарии. В конце 70-х Вильденштейн переехала в США и вышла замуж за американского бизнесмена Алека Вильденштейна.

В середине 1980-х она начала экспериментировать с внешностью и решилась на ряд операций, чтобы сделать себя похожей на львицу. В ходе развода с супругом Вильденштейн получила $2,5 млрд с запретом расходовать средства на пластическую хирургию.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пластическая операция Франция США
Материалы по теме
Суд частично изменил приговор по делу о смертельной пластической операции
Общество
На Филиппинах обнаружили клиники пластической хирургии для преступников
Общество
В Москве девушку госпитализировали после пластической операции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В Париже умерла известная пластическими операциями Джоселин ВильденштейнОбщество, 03:43
Украина поставит Молдавии электроэнергиюПолитика, 03:42
Стрелявший по родственникам в кафе в Черногории мужчина покончил с собойОбщество, 03:10
Венгрия потеряла €1 млрд из фондов ЕС из-за спора о верховенстве законаПолитика, 03:01
Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане увеличилось до 15Общество, 02:36
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилейОбщество, 02:04
Маск назвал причину взрыва Tesla и допустил связь с ЧП в Новом ОрлеанеПолитика, 01:42
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Сенатор-республиканец посчитал предзнаменованием удар молнии по КапитолиюПолитика, 01:36
Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе расследуют как терактПолитика, 01:34
Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в центре ПетербургаОбщество, 01:00
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полетыОбщество, 00:29
Польский военный открыл стрельбу в селе у границы с БелоруссиейПолитика, 00:28
Что будет с ценами на машины в 2025 году. Прогнозы экспертов и продавцовАвто, 00:20
Умер «Черный полковник» Виктор АлкснисПолитика, 00:20