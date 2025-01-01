 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США освободили узника Гуантанамо, которого там держали со дня открытия

В США освободили узника Гуантанамо, которого там держали со дня открытия тюрьмы
Тюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо (Фото: John Moore / Getty Images)

Правительство США в рамках сделки по репатриации передало Тунису заключенного из Гуантанамо Риду бин Салеха аль-Язиди, сообщила пресс-служба Пентагона. По данным Independent, мужчина содержался там со дня открытия тюрьмы, то есть более 20 лет.

Перевод аль-Язиди в Тунис был одобрен более десяти лет назад, к тому же ему так и не было предъявлено обвинение. Однако американские власти только сейчас подтвердили репатриацию мужчины.

Бывший сотрудник Бюро по борьбе с терроризмом Госдепа Иэн Мосс отметил, что в такой длительной задержке виноваты «тунисские проволочки», он предположил, что страна «не была заинтересована» в возвращении аль-Язиди.

Тюрьму для международных террористов на военной базе Гуантанамо открыл президент США Джордж Буш в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек, в 2021 году их количество сократилось до 39. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, но она остается действующей.

Аль-Язиди попал в Гуантанамо 11 января 2002 года, его захватили вместе с группой пакистанских войск недалеко от афганской границы в декабре 2001 года. Тогда некоторых членов группы подозревали в том, что они были телохранителями Усамы бен Ладена.

Морские пехотинцы США ликвидировали главу «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) Усаму бен Ладена в 2011 году в Пакистане. Его считали организатором терактов в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

В Гуантанамо мужчину описывали как опасного заключенного, который был «враждебно» настроен по отношению к охранникам в тюрьме. Однако в 2010 году рабочая группа администрации Барака Обамы пришла к выводу, что аль-Язиди не может быть привлечен к ответственности за военные преступления и имеет право на освобождение в другой стране.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Заключенные США Гуантанамо теракт
Материалы по теме
Власти Кубы раскритиковали визит подлодки США Helena в Гуантанамо
Политика
WSJ узнала об активизации США мер по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
Политика
WP узнала о возможном возвращении на родину российского узника Гуантанамо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентовПолитика, 20:18
Эрдоган ответил на слова жительницы Турции, заметившей, что он постарелОбщество, 20:00
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в Новый годОбщество, 19:53
Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против ТрампаПолитика, 19:46
В США освободили узника Гуантанамо, которого там держали со дня открытияПолитика, 19:36
Сырский сообщил о приезде на курское направлениеПолитика, 19:25
Как в Новый год очищали пляжи Кубани от выбросов мазута. ВидеоОбщество, 19:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Благовещенске водитель попытался уйти от погони и протаранил машину ДПСОбщество, 18:46
Главный флаг Украины сняли с флагштока в КиевеОбщество, 18:38
Состояние 500 богатейших людей перевалило за $10 трлн в 2024 годуБизнес, 18:31
В Свердловской области в новогоднюю ночь сожгли праздничную елкуОбщество, 18:30
Астрофизик назвал возможные сроки новых магнитных бурь на ЗемлеОбщество, 18:21
Медаль на Олимпиаде, Сафонов в ПСЖ и уход Надаля. Чем запомнился 2024 годСпорт, 18:01
Молдавия нашла решение после прекращения транзита российского газаПолитика, 17:57