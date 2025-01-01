В США освободили узника Гуантанамо, которого там держали со дня открытия

Тюрьма в Гуантанамо (Фото: John Moore / Getty Images)

Правительство США в рамках сделки по репатриации передало Тунису заключенного из Гуантанамо Риду бин Салеха аль-Язиди, сообщила пресс-служба Пентагона. По данным Independent, мужчина содержался там со дня открытия тюрьмы, то есть более 20 лет.

Перевод аль-Язиди в Тунис был одобрен более десяти лет назад, к тому же ему так и не было предъявлено обвинение. Однако американские власти только сейчас подтвердили репатриацию мужчины.

Бывший сотрудник Бюро по борьбе с терроризмом Госдепа Иэн Мосс отметил, что в такой длительной задержке виноваты «тунисские проволочки», он предположил, что страна «не была заинтересована» в возвращении аль-Язиди.

Тюрьму для международных террористов на военной базе Гуантанамо открыл президент США Джордж Буш в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003 году в Гуантанамо содержались почти 700 человек, в 2021 году их количество сократилось до 39. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, но она остается действующей.

Аль-Язиди попал в Гуантанамо 11 января 2002 года, его захватили вместе с группой пакистанских войск недалеко от афганской границы в декабре 2001 года. Тогда некоторых членов группы подозревали в том, что они были телохранителями Усамы бен Ладена.

Морские пехотинцы США ликвидировали главу «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) Усаму бен Ладена в 2011 году в Пакистане. Его считали организатором терактов в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

В Гуантанамо мужчину описывали как опасного заключенного, который был «враждебно» настроен по отношению к охранникам в тюрьме. Однако в 2010 году рабочая группа администрации Барака Обамы пришла к выводу, что аль-Язиди не может быть привлечен к ответственности за военные преступления и имеет право на освобождение в другой стране.