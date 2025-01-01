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В Благовещенске водитель попытался уйти от погони и протаранил машину ДПС

В Благовещенске водитель попытался уйти от погони и протаранил машину ДПС
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В Благовещенске водитель автомобиля Toyota Crown попытался уйти от погони автомобилей ДПС. Он несколько раз протаранил полицейские машины, врезался в несколько обычных автомобилей. Инспекторы пытались остановить его, разбив стекло, но им не удалось этого сделать.

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Благовещенск погоня полиция ДПС
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