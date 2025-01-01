Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве
В Киеве из-за прогнозируемого сильного ветра временно сняли главное знамя Украины, расположенное на Печерских холмах около памятника «Родина-мать». Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на Киевзеленстрой — коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города.
Ранее украинский гидрометцентр спрогнозировал порывы ветра 15-20 м/с 2 января в Киеве. «Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киева и области. <...> Уровень опасности желтый», — отметили там.
«По информации КО «Киевзеленстрой», во избежание повреждений полотнища флаг сняли до улучшения погодных условий», — заявили в администрации города.
До этого флаг снимали из-за непогоды 16 декабря, власти приняли эти меры, чтобы избежать повреждения полотнища.
Флаг развернули летом 2020 года на территории мемориального комплекса возле монумента «Родина-мать». Размер сине-желтого полотнища составляет 16 на 24 м. Высота флагштока — почти 90 м, вес — 32 т.
Ранее в декабре сильный ветер повредил этот флаг, тогда полотнище пришлось заменить. До этого флаг повреждался в 2023 году. Тогда он также пострадал из-за сильного ветра, вызванного средиземноморским циклоном, который обрушился на столицу Украины.
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