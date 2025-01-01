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В Подмосковье грузовик попал в аварию и устроил салют
В Подмосковье грузовик с фейерверками попал в аварию и устроил салют
В Московской области, в городе Красногорске, грузовик, который перевозил фейерверки, попал в аварию. После этого салюты начали взрываться.
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