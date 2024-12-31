Черноморский флот уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил восемь безэкипажных катеров. Об этом сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

Ведомство рассказало об уничтожении катеров в сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 31 декабря 2024 года.

В ноябре представители Минобороны рассказали о четырех безэкипажных катерах, уничтоженных на подходе к Крыму.