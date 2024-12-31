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Военная операция на Украине ,  
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Черноморский флот уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил восемь безэкипажных катеров. Об этом сообщило Министерство обороны России в телеграм-канале.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех морских дронов у Крыма
Политика
Фото:Минобороны России

Ведомство рассказало об уничтожении катеров в сводке о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 31 декабря 2024 года.

В ноябре представители Минобороны рассказали о четырех безэкипажных катерах, уничтоженных на подходе к Крыму.

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Теги
Военная операция на Украине Черное море Черноморский флот
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