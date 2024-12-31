 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Армия России заняла 214 населенных пунктов за 2024 год

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России в 2024 году заняли 214 населенных пунктов в ходе военной операции на Украине и в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны.

Больше всего населенных пунктов, 157, взято под контроль в Донецкой народной республике. Среди них — Клещеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово, Бердычи, Очеретино, Соловьево и Новокалиново.

Курахово: что это за город и в чем его значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Google Maps

В Курской области в октябре были освобождены деревня Новая Сорочина и хутор Покровский, в декабре — села Дарьино, Плехово и Новоивановка.

В ЛНР бойцами армии России были, в частности, заняты Невское, Макеевка и Розовка.

Больше всего взятых под контроль населенных пунктов было в сентябре — 36. Армия России отбила Новогродовку, Украинск, Птичье, Выемку, Скучное, Карловку, Пречистовку и другие поселения.

По данным на утро 31 декабря, за декабрь российские войска заняли более 30 населенных пунктов (большая их часть в ДНР).

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине ВС России населенные пункты
Материалы по теме
ВС России ударили по аэродромам и путям западных поставок на Украине
Политика
«РИА» сообщило о создании в Херсонской области подземной базы ВС России
Политика
Бойцы ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 09:38 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 09:38
Радиоактивный пепел и Трамп: каким 2024 год видели в старом кино и книгахСоциальная экономика, 12:00
В Шостке в Сумской области прогремели взрывыПолитика, 11:57
Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата ЧехииСпорт, 11:54
В Одессе демонтировали памятник ВысоцкомуОбщество, 11:31
Лучшие моменты 2024 года в спорте. ФотогалереяСпорт, 11:14
В аэропорту Казани сняли ограничения на полетыПолитика, 11:13
Армия России заняла 214 населенных пунктов за 2024 годПолитика, 10:58
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Сборная Латвии вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира по хоккеюСпорт, 10:53
В Херсонской области рассказали об ограничениях в новогоднюю ночьПолитика, 10:48
Панарин набрал 500-е очко в составе «Рейнджерс» и побил клубный рекордСпорт, 10:35
Российский шахматист проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-оффСпорт, 10:20
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»Политика, 10:17
Что привело к ослаблению рубля в 2024 году и что будет с курсом в 2025-мФинансы, 10:07
Королева жезлов развернет ДКП: нетрадиционные прогнозы на 2025 годИнвестиции, 10:00