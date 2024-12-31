Армия России заняла 214 населенных пунктов за 2024 год

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Вооруженные силы России в 2024 году заняли 214 населенных пунктов в ходе военной операции на Украине и в Курской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны.

Больше всего населенных пунктов, 157, взято под контроль в Донецкой народной республике. Среди них — Клещеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово, Бердычи, Очеретино, Соловьево и Новокалиново.

В Курской области в октябре были освобождены деревня Новая Сорочина и хутор Покровский, в декабре — села Дарьино, Плехово и Новоивановка.

В ЛНР бойцами армии России были, в частности, заняты Невское, Макеевка и Розовка.

Больше всего взятых под контроль населенных пунктов было в сентябре — 36. Армия России отбила Новогродовку, Украинск, Птичье, Выемку, Скучное, Карловку, Пречистовку и другие поселения.

По данным на утро 31 декабря, за декабрь российские войска заняли более 30 населенных пунктов (большая их часть в ДНР).