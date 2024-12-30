Днепропетровские власти заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

«Повреждено <...> промышленное предприятие», — написал он в своем телеграм-канале.

Помимо этого, повреждения получили заправочные станции, грузовики, экскаватор и микроавтобус, также задело частный дом и хозяйственную постройку, добавил Лукашук.

В середине декабря один человек погиб и еще как минимум двое пострадали в результате взрыва в одном из центральных районов Днепропетровска. Всех пострадавших госпитализировали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.