Днепропетровские власти заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
«Повреждено <...> промышленное предприятие», — написал он в своем телеграм-канале.
Помимо этого, повреждения получили заправочные станции, грузовики, экскаватор и микроавтобус, также задело частный дом и хозяйственную постройку, добавил Лукашук.
В середине декабря один человек погиб и еще как минимум двое пострадали в результате взрыва в одном из центральных районов Днепропетровска. Всех пострадавших госпитализировали.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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