Захарова назвала преступлением атаку дрона ВСУ на больницу в Алешках
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступлением и терактом атаку украинского дрона на больницу в городе Алешки Херсонской области, сообщается в телеграм-канале МИД России.
«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление», — сказала Захарова.
Она также призвала иностранные государства и профильные международные структуры выступить с осуждением «этого жестокого теракта».
Ранее 30 декабря дрон украинской армии ударил по центральной районной больнице города Алешки Херсонской области, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, беспилотник был направлен в кабинет главного врача. В результате атаки главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов