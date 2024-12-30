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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала преступлением атаку дрона ВСУ на больницу в Алешках

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступлением и терактом атаку украинского дрона на больницу в городе Алешки Херсонской области, сообщается в телеграм-канале МИД России.

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление», — сказала Захарова.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Она также призвала иностранные государства и профильные международные структуры выступить с осуждением «этого жестокого теракта».

Ранее 30 декабря дрон украинской армии ударил по центральной районной больнице города Алешки Херсонской области, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, беспилотник был направлен в кабинет главного врача. В результате атаки главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб.

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Персоны
Мария Захарова дроны беспилотники БПЛА больницы Херсонская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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