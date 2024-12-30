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Технологии и медиа ,  
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ТМХ показал первый вагон купе с увеличенными габаритами

«Трансмашхолдинг» RU000A106CU5 ₽891,86 +0,11% Купить

Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг
Фото: Трансмашхолдинг

Тверской вагоностроительный завод (ТМХ) разработал первый купейный пассажирский вагон с увеличенными габаритами, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

«Длина вагона в габарите Т увеличена на 73 см, ширина — на 28 см. На 9 см шире станет проход по салону, на 15 см длиннее — спальные места в купе, и появилось одно дополнительное пассажирское купе», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что у вагона повышены эксплуатационные и сервисные характеристики, а также «уровень содержания» отечественных материалов и комплектующих.

На данный момент вагон прошел статические прочностные приемочные испытания, начаты предварительные и сертификационные испытания. После прохождения всех тестов вагон передадут РЖД.

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«Трансмашхолдинг» РЖД вагон
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