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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
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Минобороны России сообщило, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона получила большее число украинцев — 189. По его словам, Киеву передали в том числе пограничников, бойцов теробороны и двух гражданских.

На опубликованном российским министерством видео освобожденные военные звонят своим близким, чтобы сообщить о возвращении в Россию. Они благодарят Минобороны, интересуются здоровьем и делами родственников, а также делятся впечатлениями от состоявшегося обмена.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Вскоре их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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Военная операция на Украине обмен пленными Минобороны
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