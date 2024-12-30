Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны России сообщило, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона получила большее число украинцев — 189. По его словам, Киеву передали в том числе пограничников, бойцов теробороны и двух гражданских.
На опубликованном российским министерством видео освобожденные военные звонят своим близким, чтобы сообщить о возвращении в Россию. Они благодарят Минобороны, интересуются здоровьем и делами родственников, а также делятся впечатлениями от состоявшегося обмена.
Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Вскоре их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов