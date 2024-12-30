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Общество ,  
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В Петербурге закрыли ресторан Birch за нарушение санитарных требований

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Дзержинский районный суд Петербурга постановил закрыть ресторан Birch на Кирочной улице за нарушение санитарных норм, выявленное Роспотребнадзором. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе отметили, что ресторан привлекли к административной ответственности за нарушение ст. 6.6 КоАП — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Несоответствие требованиям законодательства выявила проверка Роспотребнадзора.

РБК обратился за комментарием в ресторан Birch.

Birch неоднократно входил в число лучших ресторанов России. В 2024 году он занял третью строчку российской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024 и вошел в число лучших российских ресторанов по версии французского рейтинга La Liste Top 1000 Restaurants 2025.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В начале декабря в Москве суд приостановил работу магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира на 60 дней из-за нарушения санитарных норм.

Как рассказали РБК в пресс-службе ресторанов «Моремания», все обнаруженные нарушения, в частности продукция, подлежащая списанию, отсутствие маркировок и несвоевременное проведение влажной уборки холодильных камер, были устранены сразу же во время проведения проверки Роспотребнадзора.

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