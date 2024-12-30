Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира»

Россия не намерена участвовать в «саммите мира», даже если такое предложение поступит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», — сказал он интервьюТАСС.

Как считает Лавров, Украина хочет пригласить на саммит Россию, чтобы предъявить «некий ультиматум».

Речь идет уже о втором «саммите мира». В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается пригласить на него Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова участие представителей Москвы во втором саммите мира исключала, поскольку, по ее словам, эта встреча «ничего общего с урегулированием не имеет».

Первый «саммит мира» с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, Россию на него не позвали.

Тогда обсуждались некоторые пункты из украинской «формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, не затрагивались.

В числе требований России для начала переговоров с Киевом — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ украинских властей от претензий на эти регионы и Крым, закрепление нейтрального, внеблокового статуса Украины.