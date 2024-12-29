В Петербурге школьницу арестовали за вывешивание портретов членов РДК

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Кировский районный суд Петербурга отправил под арест школьницу, которая повесила в школе фотографии членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, несовершеннолетнюю девушку обвиняют по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Девушку отправили в СИЗО до 26 февраля 2025 года.

Уголовное дело завели 28 декабря. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что 16-летняя девочка повесила на информационном стенде в школе Кировского района портреты главы РДК Дениса Капустина и члена организации Алексея Левкина. Об этом также писала «Фонтанка».

В ноябре суд заочно приговорил к пожизненным срокам Капустина и актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина по делам о вторжении РДК в Брянскую область в марте 2023 года. Канахина в феврале также приговорили к пожизненному по делу о госизмене (ст. 275 УК), а Капустина — в ноябре 2023 года.

РДК брала на себя ответственность за несколько нападений на госграницу России и на приграничные регионы, в том числе за попытку прорыва в Брянскую область 2 марта 2023 года. Тогда диверсионная группа проникла в села Любечане и Сушаны Климовского района. При атаке погибли два человека, был ранен ребенок.