NYP рассказала о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандала

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей в субботу, 28 декабря. Крупная чистка связана с секс-скандалом, пишет газета New York Post.

Эти шаги были предприняты из-за «отсутствия надзора» со стороны бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau — IAB), заявил источник издания. По его словам, Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после секс-скандала с главой департамента. Тогда лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, как главный полицейский Джеффри Мэддри требовал «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сделал кандидатом в министры обороны Пита Хегсета. Позднее стало известно, что он может лишиться назначения из-за прошлых обвинений в сексуальных домогательствах и злоупотреблении алкоголем, однако Хегсет заявил, что не будет отступать в этой борьбе.