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NYP рассказала о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандала

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей в субботу, 28 декабря. Крупная чистка связана с секс-скандалом, пишет газета New York Post.

Эти шаги были предприняты из-за «отсутствия надзора» со стороны бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau — IAB), заявил источник издания. По его словам, Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после секс-скандала с главой департамента. Тогда лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, как главный полицейский Джеффри Мэддри требовал «нежелательных сексуальных услуг в обмен на возможности сверхурочной работы».

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Нью-Йорк секс-скандал полиция
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