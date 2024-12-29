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Дрон помог найти заблудившегося в Малибу мужчину с деменцией

Independent: дрон помог найти заблудившегося в Малибу мужчину с деменцией

В Малибу, штат Калифорния, беспилотник с тепловизором нашел пропавшего без вести 78-летнего мужчину с деменцией. Об этом пишет CBS со ссылкой на управление шерифа.

23 декабря в 16:30 мужчина вышел из дома, чтобы проверить почтовый ящик около дома, но обратно так и не вернулся. Спасатели откликнулись на сообщение родственников о пропавшем и начали поисково-спасательную операцию.

В поисках было задействовано несколько беспилотников с инфракрасной технологией теплового наведения, и пилоты заметили «значительный тепловой след над обочиной дороги в густом кустарнике».

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Мужчину нашли примерно через четыре часа после того, как он пропал, в 400 м от его дома. Он замерз и получил незначительные травмы от падения, не мог ходить. Спасатели завернули пострадавшего в одеяло, и его отнесли в машину скорой помощи.

Поисково-спасательная служба Малибу поделилась фотографиями операции, на которых видно зернистый серый экран с красным изображением человека, лежащего в кустах.

По словам одного из пилотов дронов, искавших мужчину, Оскара Перазы, без видения дрона, пропавшего мужчину точно не смогли бы найти. Он добавил, что беспилотники с инфракрасной технологией — будущее поисково-спасательных операций.

«Это дает нам преимущество, поскольку то, что помощники шерифа на земле обычно покрывают за час, мы можем пролететь за пару минут», — сказал Пераза.

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дроны США Калифорния деменция
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