Ефимов заявил о реорганизации участка в Дорогомилово городским оператором

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Реорганизацией земельного участка площадью 2,1 га на западе Москвы займется назначенный столичными властями оператор, рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. О включении участка в программу комплексного развития территорий (КРТ) сообщалось в середине декабря.

Территория находится между Поклонной улицей и железнодорожными путями Киевского направления (по ним также проходит четвертый маршрут городской электрички МЦД). Сейчас там располагаются гаражи, впоследствии же планируется построить административно-деловой комплекс площадью 65 тыс. «квадратов», появятся магазины, кафе и офисы. В шаговой доступности находится «Кутузовская» — городской вокзал, объединяющий станции МЦД, МЦК и метрополитена.

По словам Ефимова, реорганизация площадки потребует привлечения порядка 25,8 млрд руб. инвестиций. При этом доходы бюджета Москвы после реализации проекта составят 867 млн руб. ежегодно. «Также по итогам реализации проекта будет создано 1,9 тыс. новых рабочих мест», — добавил заммэра.

Редевелопмент силами городского оператора — один из трех путей реализации проектов КРТ (два других — нынешним собственником земли и строений либо частным девелопером по итогам аукциона). Сама программа КРТ в Москве ведется по поручению мэра Сергея Собянина.