Эксперты подтвердили, что в Петербурге нашли останки журналиста Максимова

Максим Максимов (Фото: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти)

Экспертиза подтвердила, что найденные в лесополосе в Белоострове в Санкт-Петербурге останки действительно принадлежат журналисту Максиму Максимову, который пропал без вести в 2004 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

В середине декабря полковник полиции в отставке, экс-замначальника отдела по борьбе с коррупцией в госорганах оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов сознался в убийстве Максимова, который был репортером «Фонтанки».

Он показал, где спрятал тело. Следователи через несколько дней поисков обнаружили останки журналиста.

Смирнов на допросе сознался, что мотивом преступления стала «профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов».

Максимов писал о коррупции в правоохранительных органах. Среди его героев был и Смирнов с коллегами. После того как журналисту удалось собрать материалы по очередному делу, связанному со взяткой таможенным органам, он бесследно исчез.