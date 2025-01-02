Ефимов заявил о реализации на торгах 11 тыс. помещений и зданий за 10 лет

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

С 2014 года столичные власти реализовали на аукционах порядка 10,9 тыс. различных объектов недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Суммарная их площадь превысила 1 млн кв. м.

«Реализация городских площадей способствует привлечению инвестиций в объекты, которые могут быть задействованы в коммерческом обороте и конкурентоспособных секторах экономики», — подчеркнул вице-мэр. С точки зрения же бизнеса покупать на открытых торгах муниципальную собственность выгодно не только с точки зрения юридической прозрачности, но и потому, что нередко такие площади довольно удобно расположены, отмечают в мэрии.

За прошедшие десять лет все этапы проведения торгов перешли в электронную форму, а три года назад стало возможным заключать ДКП (договор купли-продажи) при наличии лишь одного претендента на лот. Все это помогло семикратно нарастить обороты реализации недвижимости, сообщил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман: с 236 объектов в 2014 году до 1,7 тыс. по итогам 2024-го. По данным мэрии, в прошедшем 2024 году среднее число участников одного аукциона выросло до восьми.